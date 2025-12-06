दिल्ली: अवैध बार पर छापा, 25 युवक-युवतियां गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पुलिस ने समयपुर मेन चौक पर एक बिना लाइसेंस वाले बार पर छापा मारकर 25 युवक-युवतियों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया। इनमें सात युवतियां शामिल थीं, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। पुलिस ने बीयर के 37 कैन, व्हिस्की की दो बोतलें, 7-8 हुक्के और दूसरा सामान बरामद किया।

बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस डिप्टी कमिश्नर हरेश्वर स्वामी ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर की रात को समयपुर बादली पुलिस स्टेशन को समयपुर मेन चौक, समयपुर में एक गैर-कानूनी बार चलने की जानकारी मिली। पुलिस ने समयपुर चौक के पास एक बिल्डिंग में कुछ लोगों को शक के घेरे में घुसते देखा।

बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर, उन्हें थ्री बॉक्सेस कैफे नाम के एक कैफे के अंदर तेज म्यूजिक बजता हुआ मिला। अंदर अलग-अलग सोफे पर 16-17 युवक और 7-8 युवतियां बैठे मिले। तीन-चार वेटर ग्राहकों को बीयर और व्हिस्की परोस रहे थे। टेबल पर फैंसी हुक्के रखे मिले, जिनके चारों ओर लोग बैठकर सिगरेट पी रहे थे। किचन के फ्रिज में शराब भी रखी हुई मिली।

डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ने बताया कि कैफ़े का मैनेजर/मालिक अनिल शराब परोसने या कैफ़े चलाने के लिए कोई परमिशन या लाइसेंस नहीं दिखा पाया। शराब और हुक्का परोसने के लिए कोई वैलिड लाइसेंस नहीं दिखा। इसके बाद, जगह पर मिला सामान ज़ब्त कर लिया गया।