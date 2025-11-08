दिल्ली हवाई अड्डे से अब सभी विमानों की आवाजाही सामान्य, IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके अनुसार, हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों को सुगम यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) ने आज एक एडवाइजरी जारी की। एयरपोर्ट ने कहा कि हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क बनाए रखें ताकि उड़ानों की नवीनतम स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी यात्रियों को सुगम और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी।
बता दें,शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण 800 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई थीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान को सपोर्ट करने वाले ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी समस्या 15 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही। इसके बाद रात लगभग 9 बजे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कहा कि समस्या का समाधान कर लिया गया है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA)के चार रनवे हैं। यहां से प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन होता है। दिल्ली हवाई अड्डे के संचालक DIAL ने शनिवार सुबह कहा कि AMSS को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। X पर एक पोस्ट में कहा गया, "दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी किसी भी असुविधा को कम करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं।"
800 से ज्यादा उड़ानों में देरी के अलावा, शुक्रवार को कुछ सेवाएं भी रद कर दी गईं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने शनिवार सुबह कहा कि हवाईअड्डा संचालक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) की टीमें सिस्टम को पूरी तरह बहाल करने और परिचालन को स्थिर करने के लिए प्राथमिकता पर काम कर रही हैं।
