अस्पतालों के बाहर हो रही अवैध पार्किंग, निगम की बैठक में किया कार्रवाई का वादा निकला हवाहवाई

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लोकतंत्र में आम लोग वोट करके पार्षद, विधायक और सांसद इसलिए चुनते हैं ताकि वह क्षेत्र की समस्याओं को दूर करवाएं। 14 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन कार्यालय में विकास मार्ग एक्सटेंशन पर अस्पतालों के बाहर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण को लेकर मुद्दा उठा।

बैठक में वादा किया गया कि अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस निर्णय को एक सप्ताह गुजर गया, सड़क से अतिक्रमण रत्तीभर नहीं हटा। ऐसे में निर्णय हवाहवाई साबित हुआ। आरोप लग रहा है कि निगम अधिकारी पार्षदों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे।

संकरे हो गए हैं रास्ते कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास लाल बत्ती से यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बीच विकास मार्ग एक्सटेंशन के दोनों ओर कई निजी अस्पताल व लैंब हैं। ज्यादातर ने अस्पताल के सामने सड़क पर अवैध पार्किंग बनाई हुई है। इनके बाद ठेला भी लगती हैं। इससे रास्ता संकरा हो जाता है। लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। रोज जाम की स्थिति बनी रहती है।

स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल संचालक सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अस्पताल में जो जगह पार्किंग के लिए चिह्नित है, वह भी अस्पताल के उपयोग में लाई जा रही है। सड़क पर वाहनों को खड़ा करके जाम लगाया जा रहा है। पहले अवैध पार्किंग होती है और उसी की आड़ में रेहड़ियां लगने लगती हैं।