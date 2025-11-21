Language
    अस्पतालों के बाहर हो रही अवैध पार्किंग, निगम की बैठक में किया कार्रवाई का वादा निकला हवाहवाई

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    दिल्ली के अस्पतालों के बाहर अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। नगर निगम ने बैठकों में कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े होने से यातायात बाधित हो रहा है और निगम का वादा हवा हवाई साबित हो रहा है।

    Hero Image

    सड़क पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से लोगों को हो रही परेशानी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लोकतंत्र में आम लोग वोट करके पार्षद, विधायक और सांसद इसलिए चुनते हैं ताकि वह क्षेत्र की समस्याओं को दूर करवाएं। 14 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन कार्यालय में विकास मार्ग एक्सटेंशन पर अस्पतालों के बाहर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण को लेकर मुद्दा उठा।

    बैठक में वादा किया गया कि अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस निर्णय को एक सप्ताह गुजर गया, सड़क से अतिक्रमण रत्तीभर नहीं हटा। ऐसे में निर्णय हवाहवाई साबित हुआ। आरोप लग रहा है कि निगम अधिकारी पार्षदों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे।

    संकरे हो गए हैं रास्ते

    कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास लाल बत्ती से यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बीच विकास मार्ग एक्सटेंशन के दोनों ओर कई निजी अस्पताल व लैंब हैं। ज्यादातर ने अस्पताल के सामने सड़क पर अवैध पार्किंग बनाई हुई है। इनके बाद ठेला भी लगती हैं। इससे रास्ता संकरा हो जाता है। लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। रोज जाम की स्थिति बनी रहती है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल संचालक सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अस्पताल में जो जगह पार्किंग के लिए चिह्नित है, वह भी अस्पताल के उपयोग में लाई जा रही है। सड़क पर वाहनों को खड़ा करके जाम लगाया जा रहा है। पहले अवैध पार्किंग होती है और उसी की आड़ में रेहड़ियां लगने लगती हैं।

    तीन लेन की सड़क पर सिर्फ एक ही लेन बचती है। वाहन चालक उसी पर चलते हैं। जाम से जूझते हुए लोगों की इस समस्या को पार्षद मोनिका पंत ने वार्ड समिति की बैठक में उठाया।

    बैठक में चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने संबंधित अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। लोगों को उम्मीद बंधी कि अब कोई कार्रवाई होगी। एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि निगम की बैठकें सिर्फ दिखावा है।



    वार्ड समिति की बैठक में विकास मार्ग एक्सटेंशन पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण का मुद्दा उठा था। इसे लेकर सोमवार से अस्पतालों को नोटिस दिए जाएंगे कि वह स्वयं अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटा लें। ऐसा न करने पर निगम कार्रवाई करेगा।

