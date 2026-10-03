दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों में अटकी निदेशक की नियुक्ति, 650 करोड़ के दवा घोटाले के बाद रुकी प्रक्रिया

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के छह बड़े अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में निदेशक तथा निदेशक-प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया दवा घोटाले के सामने आने के बाद अटक गई है।

सरकार ने इन पदों को भरने के लिए तीन मार्च को विज्ञापन जारी किया था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल तय की गई थी। इसके बाद आवेदनों की जांच कर योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी।

दवा घोटाले में फंसी स्वास्थ्य संस्थानों की भर्तियां जिन संस्थानों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उनमें राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, जनकपुरी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान और मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान शामिल हैं।