दिल्ली HC ने वैज्ञानिक साक्ष्य और पीड़िता के बयान पर बरकरार रखी दोषी की सजा, आरोपी ने डियर पार्क में किया था दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2017 में हौज खास विलेज स्थित डियर पार्क में दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की अपील याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने पेश किए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों व पीड़िता की गवाही पूरी तरह से सुसंगत मानते हुए दोषी राजा की जमानत रद कर दी। पीठ ने कहा कि पीड़िता के कपड़ों से लिए गए खून सहित अन्य नमूने दोषी के खून के नमूने फोरेंसिक की जांच में एक समान पाए गए हैं।

अदालत ने सहमति से शारिरिक संबंध बनने की दोषी की दलील को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पीड़िता उससे कुछ ही क्षण पहले मिली थी और आधी रात हो चुकी थी। वे एक अंधेरे और सुनसान इलाके में थे। अभियोक्ता ने लगातार कहा है कि अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका यौन उत्पीड़न किया था।