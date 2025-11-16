दिल्ली के एक लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले से राजधानी की एक लाख से ज्यादा जनता को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज में बिजली का कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है।

दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि लगभग तीन साल पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह आदेश पास किया था और उसके बाद से दिल्ली में अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रापर्टीज को बिजली का कनेक्शन देना बंद कर दिया गया था। अब ऐसे आवेदकों की संख्या एक लाख से भी ज्यादा हो चुकी है।