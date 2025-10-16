CCTV कैमराें की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका खारिज, रद करने के पीछे क्या है वजह?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग वाली सेव इंडिया फाउंडेशन की जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हर चीज सार्वजनिक डोमेन में नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि सहभागी लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि कल याची सीमाओं पर युद्ध में भाग लेंगे। ऐसे प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।