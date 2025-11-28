दिल्ली HC ने रक्षा सचिव के खिलाफ रद की लोकपाल की कार्रवाई, पदोन्नतियों में अनियमितताओं का था मामला  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नतियों में अनियमितताओं से संबंधित लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को रद कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह आदेश दिया।

मामला एनपीसी में 28 मार्च 2023 को हुई पदोन्नतियों में अनियमितताओं की शिकायत पर आधारित था। लोकपाल ने जनवरी 2024 में राजेश कुमार सिंह और अन्य को नोटिस जारी किया था। राजेश कुमार सिंह और अन्य ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मार्च 2024 में कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।