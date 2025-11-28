वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका, सख्त कदम उठाने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रदूषण को नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण स्तर और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) को नियंत्रित और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के असरदार कदम उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
ग्रेटर कैलाश-दो वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव संजय राणा ने अधिवक्ता उदियन शर्मा के जरिए दाखिल की गई याचिका में कहा कि भले ही अधिकारियों ने स्टेज-तीन के उपाय तब लागू करने के लिए तब कहा गया जब एक्यूआइ स्तर पहले ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन उपायों को असरदार तरीके से लागू नहीं करने के कारण स्थिति बिगड़ती गई।
स्थिती को किया जा रहा नजरअंदाज
मौजूदा जन स्वास्थ्य आपात स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति कोई पहली बार की घटना नहीं है, बल्कि यह बार-बार होने वाली घटना है। याचिका में कहा गया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपायों को असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली के लिए एक विस्तृती स्वच्छ हवा के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की मांग की गई है।
इस याचिका में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए साफ तौर पर तय कानूनी शक्तियों के साथ समन्वय व्यवस्था के लिए एक यूनिफाइड नोडल अथारिटी बनाने की भी मांग की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।