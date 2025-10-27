Language
    'महिला जीवन के मूल्य को कम करती है लिंग निर्धारण की प्रथा', आरोपी की याचिका रद करते हुए हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

    By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रूण जांच द्वारा लिंग निर्धारण को महिला विरोधी बताते हुए एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा समाज में बेटियों को बोझ समझने को बढ़ावा देती है और भेदभाव रहित समाज की आशा को ठेस पहुंचाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिंग के आधार पर भ्रूण का निर्धारण कानून का उल्लंघन है और हर जीवन सुरक्षा और सम्मान का हकदार है।

    भ्रूण जांच कर बच्चे के लिंग की जानकारी देने से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भ्रूण जांच कर बच्चे के लिंग की जानकारी देने से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है। आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि लिंग निर्धारण की प्रथा न सिर्फ महिला जीवन के मूल्य को कम करती है, बल्कि एक भेदभाव मुक्त समाज की आशा पर कुठाराघात करती है।

    न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि यह प्रथा एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है जिसमें लड़कियों को समुदाय के समान सदस्य के बजाय बोझ समझा जाता है और गर्भवती महिलाओं को असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं के संपर्क में लाकर उन्हें खतरे में डालती है।

    पीठ ने कहा कि अगर ऐसी प्रथाओं को जारी रहने दिया गया, तो यह संदेश जाएगा कि मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कानून निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करे और यह स्पष्ट संदेश दे कि लिंग की परवाह किए बिना हर जीवन सुरक्षा और सम्मान का हकदार है।

    पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 85, 316(2), 89 और 3(5) के तहत की गई प्राथमिकी में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित पर तीसरी बार गर्भावती हुई एक महिला का अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड करने का आरोप है। इसमें भ्रूण के लिंग की पहचान बच्ची के रूप में उजागर की गई थी। इतना ही नहीं उसके मेडिकल आपरेशन के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

    यह भी आरोप लगाया गया था कि वह व्यक्ति पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अवैध लिंग निर्धारण की सुविधा देने वाली एक संगठित योजना का हिस्सा था। पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त और उसका बेटा भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने और एक ऐसी प्रथा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध अल्ट्रासाउंड करने के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम कर रहे थे।

    पीठ ने कहा कि भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना और उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ऐसी घटना संकेत देती है कि कुछ जीवन अपने लिंग के कारण दूसरों की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई दूसरों को इसी तरह के कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

    पीठ ने कहा कि ऐसे में समाज के व्यापक हितों की रक्षा और प्रत्येक अजन्मी बालिका और गर्भ धारण करने वाली महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल नहीं हुआ है और इस स्तर पर उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।