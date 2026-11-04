CBSE 12वीं के छात्रों को मिलेगी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की छूट? दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बेसिक नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई सहित अन्य को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। विभिन्न अभिभावकों द्वारा दायर की याचिका में कहा गाय है गणित और अकाउंटेंसी जैसे विषयों में हाथ से लंबी गणनाएं करने में परीक्षा का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और इससे छात्रों को विषय की समझ दिखाने का कम समय मिलता है।