सस्पेंडेड ACP मनस्वी वशिष्ठ की बढ़ीं मुश्किलें, वकीलों को AK-47 से धमकी मामले में दिल्ली HC सख्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ सहित कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं को धमकी देने व सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।