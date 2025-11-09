'प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई काउंसलिंग नहीं', छात्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह किसी विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नए सिरे से काउंसलिंग कराने के लिए बाध्य करने वाला आदेश पारित नहीं कर सकता। एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले के खिलाफ एक छात्र अभ्यर्थी की अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि छात्र ने अपने सीयूईटी स्कोर 151 पर सवाल नहीं उठाया था, जबकि स्पॉट-राउंड चार काउंसलिंग के लिए ओबीसी अभ्यर्थी के लिए कट-ऑफ 155 थी।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अदालत उस आधार को समझने में असमर्थ है जिसके आधार पर छात्र डीयू को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्पॉट-राउंड पांच काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने की मांग कर रहा था। पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश पारित करने से एक असंगत और अंतहीन स्थिति पैदा होगी। छात्र ने एकल न्यायाधीश की पीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इस आधार पर नए सिरे से काउंसलिंग का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था कि प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त हो गई थी।

छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित था। इसमें आरोप लगाया गया कि 12 सितंबर को स्पॉट राउंड 4 के पूरा होने के बाद, डीयू ने जानबूझकर 98 अनारक्षित या ओबीसी सीटों की स्थिति छिपाई, जबकि ऐसी सीटें अभी भी उपलब्ध थीं।