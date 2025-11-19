दिल्ली HC ने अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की रिलीज को दी मंजूरी, याचिका का निपटारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को 21 नवंबर को रिलीज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अनुमति दे दी। साथ ही सीबीएफसी द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणन को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें कहा गया था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है।



अदालत ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख बदलने और आखिरी समय में बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है और निर्माताओं ने एक विशेष श्रद्धांजलि के रूप में फिल्म के अंत में सैनिकों के नाम का उल्लेख किया है।



न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने याचिका का निपटारा तब किया जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर फिल्म का शीर्षक नहीं बदला जाता है और सभी नाम फिल्म के अंत में जोड़े जाते हैं तो यह स्वीकार्य है।