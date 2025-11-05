दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के चुनाव नियम को रखा बरकरार, कोर्ट ने छात्रों की याचिका को किया खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने वाली आंतरिक समिति (आइसी) के छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव में छात्रों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध छात्र में मतदान करने की अनुमति देने के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के नियम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि चुनावी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूतों की आवश्यकता होती है। पीठ ने कहा कि केवल निर्णयों से असंतोष व पूर्वाग्रह को प्रमाणित किए बिना चुनावों में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकतीं। पीठ ने चुनावी प्रक्रियाओं और परिणामों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।



अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए आइसी 2024-2025 का चुनाव लड़ने वाले स्नातक छात्र सहित अन्य की याचिका काे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने एक नवंबर 2024 को आंतरिक समिति चुनाव 2024-25 के लिए जारी सामान्य निर्देशों को चुनौती दी थी।