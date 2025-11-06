'DUSU चुनावों में छात्र अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते', दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के दैनिक कामकाज की निगरानी नहीं कर सकता, लेकिन छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को आदेश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को नोटिस भेजें जिन्हें अब तक नोटिस नहीं दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी।

अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने याचिका दायर कर छात्र उम्मीदवारों द्वारा चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ की घटनाओं को उजागर किया गया था।