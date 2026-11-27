जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गैर सरकारी संगठन सोशियो लीगल इन्फाॅर्मेशन सेंटर (एसएलआईसी) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद करने संबंधी केंद्र सरकार का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि संगठन के सरकार विरोधी आक्रामक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप ठोस सुबूतों पर आधारित नहीं है। आदेश को गैर-कानूनी और जरूरत से ज्यादा कठोर बताते हुए पीठ ने कहा कि रिकाॅर्ड में ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे लगे कि एसएलआइसी की गतिविधियों से देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या जनहित को नुकसान हो सकता है।

पीठ ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पीड़ितों को अदालतों और वैधानिक आयोगों तक पहुंचने में मदद करना अपने आप में राजनीतिक गतिविधि नहीं है। अदालत ने कहा कि एनजीओ ने विदेशी फंड का इस्तेमाल कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण जैसे घोषित उद्देश्यों के लिए किया।