पीएफआई को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, केंद्र सरकार के विरोध को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध बरकरार रखने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया। पीएफआई ने केंद्र सरकार के प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।