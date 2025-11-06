पुलिस को दो सप्ताह तक रोज जानना होगा DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री का हाल, दिल्ली HC का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री की ओर से दी गई पुलिस सुरक्षा की मांग पर तुरंत कार्रवाई करे। खत्री ने रोहित गोडारा गैंग से मिली रंगदारी की धमकी के बाद सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने अंतरिम आदेश में कहा कि अगले दो हफ्तों तक एक बीट कॉन्स्टेबल रोजाना कम से कम एक बार खत्री के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम की जांच करेगा।

खत्री का कहना है कि 29 सितंबर को उन्हें यूक्रेन नंबर से वॉट्एसप पर धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें खुद को रोहित गोडारा बताने वाले व्यक्ति ने उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। संदेशों में यह भी कहा गया कि अगर रकम नहीं दी गई, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी।

खत्री की याचिका वकील ओभिरुप घोष, निशांत खत्री, तेजस्विनी और शौर्य विक्रम के माध्यम से दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के स्थायी वकील संजय लाओ ने अदालत को बताया कि खत्री का सुरक्षा संबंधी आवेदन डीसीपी स्पेशल सेल को भेजा गया है, जो खतरे का आकलन कर आगे का निर्णय लेगा।

संजय लाओ ने कहा कि हम एक स्थानीय बीट कॉन्स्टेबल को भेज सकते हैं जो हर दिन उनके घर जाकर स्थिति का आकलन करेगा। उन्होंने आगे बताया कि खत्री का आवेदन डीसीपी आउटर नॉर्थ को भेजा जाएगा, जो इसे स्पेशल सेल के पास अग्रेषित करेगा।