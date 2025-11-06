Language
    पुलिस को दो सप्ताह तक रोज जानना होगा DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री का हाल, दिल्ली HC का आदेश

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रौनक खत्री की सुरक्षा पर तुरंत ध्यान देने का निर्देश दिया है, जिन्हें रोहित गोडारा गैंग से रंगदारी की धमकी मिली थी। अदालत ने कहा कि एक बीट कॉन्स्टेबल रोजाना खत्री के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम की जांच करेगा। पुलिस स्पेशल सेल को खतरे का आकलन करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने नागरिकों की सुरक्षा को राज्य का दायित्व बताया।

    रौनक खत्री की ओर से की गई है पुलिस सुरक्षा की मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री की ओर से दी गई पुलिस सुरक्षा की मांग पर तुरंत कार्रवाई करे।

    खत्री ने रोहित गोडारा गैंग से मिली रंगदारी की धमकी के बाद सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने अंतरिम आदेश में कहा कि अगले दो हफ्तों तक एक बीट कॉन्स्टेबल रोजाना कम से कम एक बार खत्री के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम की जांच करेगा।

    खत्री का कहना है कि 29 सितंबर को उन्हें यूक्रेन नंबर से वॉट्एसप पर धमकी भरे संदेश मिले, जिसमें खुद को रोहित गोडारा बताने वाले व्यक्ति ने उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। संदेशों में यह भी कहा गया कि अगर रकम नहीं दी गई, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी।

    खत्री की याचिका वकील ओभिरुप घोष, निशांत खत्री, तेजस्विनी और शौर्य विक्रम के माध्यम से दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के स्थायी वकील संजय लाओ ने अदालत को बताया कि खत्री का सुरक्षा संबंधी आवेदन डीसीपी स्पेशल सेल को भेजा गया है, जो खतरे का आकलन कर आगे का निर्णय लेगा।

    संजय लाओ ने कहा कि हम एक स्थानीय बीट कॉन्स्टेबल को भेज सकते हैं जो हर दिन उनके घर जाकर स्थिति का आकलन करेगा। उन्होंने आगे बताया कि खत्री का आवेदन डीसीपी आउटर नॉर्थ को भेजा जाएगा, जो इसे स्पेशल सेल के पास अग्रेषित करेगा।

    अदालत ने कहा कि स्पेशल सेल खतरे की गंभीरता का आकलन करे और याचिकाकर्ता को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने पर निर्णय ले। याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करे।

