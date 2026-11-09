किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जीवनभर की दवाएं भी 'मुफ्त इलाज' का हिस्सा: दिल्ली हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को जीवनभर दी जाने वाली दवाओं को भी मुफ्त इलाज योजना का हिस्सा माना है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की दवाओं के बिलों की प्रतिपूर्ति जारी रखी जाए। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार के मामले में कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जरूरी दवाएं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत उपलब्ध कराई जाएं।