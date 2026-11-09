दीवाली पर अचानक गायब हुआ डेटा! दिल्ली के बड़े एयर क्वालिटी स्टेशनों ने क्यों बंद की मॉनिटरिंग?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर की हवा पिछले एक सप्ताह से खराब बनी हुई है। दीवाली वाली रात और सोमवार सुबह एक्यूआई अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन इस बीच एयर क्वालिटी स्टेशनों ने रविवार शाम को अचानक AQI दिखाना बंद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों और निर्देशों के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर नियमों की खूब धज्जियां उड़ीं। दिल्ली-एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी से हवा और जहरीली हो गई। नियमों की उड़ीं धज्जियां वहीं, ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल का काम देखने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन, जैसे दिल्ली में पटाखों को रोकने वाला कोई नहीं था, वैसे ही ऐसा लगता है कि एजेंसियां या तो तैयार नहीं थीं या दीवाली प्रदूषण डेटा देने में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं थीं।

सबसे प्रदूषित रहे ये इलाके दिल्ली के कई इलाके स्वीकृत प्रदूषण लेवल से कई गुना ज्यादा थे। जैसे लाजपत नगर के पास आरके पुरम और नेहरू नगर रात 9 बजे सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके रहे। वहीं, रियल-टाइम डेटा ठीक से काम कर रहा था और दिखा रहा था कि इन सभी इलाकों में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था।