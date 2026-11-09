दीवाली पर अचानक गायब हुआ डेटा! दिल्ली के बड़े एयर क्वालिटी स्टेशनों ने क्यों बंद की मॉनिटरिंग?
दिल्ली-NCR में दीवाली की रात और सोमवार सुबह AQI अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन रविवार शाम को कई एयर ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर वायु गुणवत्ता सूचकांक चरम पर।
कई एयर क्वालिटी स्टेशनों ने अचानक डेटा दिखाना बंद किया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण में असफलता।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर की हवा पिछले एक सप्ताह से खराब बनी हुई है। दीवाली वाली रात और सोमवार सुबह एक्यूआई अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन इस बीच एयर क्वालिटी स्टेशनों ने रविवार शाम को अचानक AQI दिखाना बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों और निर्देशों के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर नियमों की खूब धज्जियां उड़ीं। दिल्ली-एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी से हवा और जहरीली हो गई।
नियमों की उड़ीं धज्जियां
वहीं, ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल का काम देखने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन, जैसे दिल्ली में पटाखों को रोकने वाला कोई नहीं था, वैसे ही ऐसा लगता है कि एजेंसियां या तो तैयार नहीं थीं या दीवाली प्रदूषण डेटा देने में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं थीं।
सबसे प्रदूषित रहे ये इलाके
दिल्ली के कई इलाके स्वीकृत प्रदूषण लेवल से कई गुना ज्यादा थे। जैसे लाजपत नगर के पास आरके पुरम और नेहरू नगर रात 9 बजे सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके रहे। वहीं, रियल-टाइम डेटा ठीक से काम कर रहा था और दिखा रहा था कि इन सभी इलाकों में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था।
उधर, अचानक दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट ने अगले कुछ घंटों के लिए कई स्टेशनों का रियल-टाइम डेटा देना बंद कर दिया, जिनमें आरके पुरम, नेहरू नगर, मुंडका, सोनिया विहार और द्वारका शामिल थे।
रियल-टाइम डेटा अचानक गायब
वहीं, जब रिहायशी इलाकों के प्रदूषण मापने वाले स्टेशनों ने रियल-टाइम डेटा देना बंद कर दिया, तो कुछ कम प्रदूषित इलाकों ने एजेंसियों की पोल खोल दी कि कैसे वे देश की सबसे बड़ी अदालत की गाइडलाइंस के बावजूद पटाखों से होने वाले प्रदूषण से राहत देने में नाकाम रहे।
उधर, दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई है, सोमवार सुबह कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। घने स्मॉग और कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रही।
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