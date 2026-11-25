जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) में वर्ष 2021 में हुआ संशोधन पिछली तारीख से लागू होगा।

इसके तहत अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी अपराधों की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में होगी। यह नियम न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास पहले से लंबित मामलों पर भी लागू होगा।

हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज सामान्य आपराधिक मामलों को केवल इस आधार पर चिल्ड्रेन कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा कि पीड़ितों में कोई नाबालिग है।

लंबित मामलों की सुनवाई भी चिल्ड्रेन कोर्ट में

न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने कहा कि सुनवाई के स्थान में बदलाव आमतौर पर प्रक्रियात्मक मामला होता है। इसलिए ऐसा बदलाव करने वाला संशोधन पिछली तारीख से लागू माना जाएगा, जब तक कानून बनाने वालों का इरादा इसके विपरीत न हो।

एएसजे ने चिंता जताई थी कि लंबित मामलों को चिल्ड्रेन कोर्ट में भेजने से पहली अपील के लिए तय अदालत भी बदल सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि 2021 के संशोधन से पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चल रहे मामले भी धारा-86(चार) के तहत चिल्ड्रेन कोर्ट में जाएंगे। जेजे एक्ट की धारा-86 (चार) को वर्ष 2021 के संशोधन से जोड़ा गया और जो सितंबर 2022 से लागू हुई थी।