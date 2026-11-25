निहाल सिंह, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खारी बावली और पुल मिठाई समेत आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह अतिक्रमण मुक्त कराई गई सड़कों पर फिर से अतिक्रमण रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में पहली बार अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है।

दैनिक जागरण द्वारा फिर से पटरी लगने का मुद्दा उठाए जाने पर बुधवार को पूरे इलाके में जगह-जगह अर्धसैनिक बल तैनात रहे। साथ ही करीब 70 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए, जो वहां लगाई गई पटरी और रखे गए सामान को हटवा रहे थे।

पुलिसकर्मी वहां लगातार निरीक्षण कर रहे थे। कोई भी पटरी लेकर उस मार्ग पर आ रहा था तो उसे तत्काल हटा रहे थे। अतिक्रमण की तस्वीरें प्रसारित होने पर सक्रिय हुईं एजेंसियां दरअसल, मंगलवार को यह देखने में आया था कि शुक्रवार से रविवार तक एमसीडी ने नगर कीर्तन के चलते इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया था, लेकिन वहां फिर से पटरी लगने लगी थी।

अतिक्रमण करने वाले लोग जहां-जहां ठीया लगाते थे, वहां फिर से अपना सामान रखकर चले गए थे। साथ ही कुछ लोगों ने अपनी दुकानें भी खोल ली थीं। जब इंटरनेट मीडिया पर फिर से अतिक्रमण की तस्वीरें प्रसारित होने लगीं तो एजेंसियां सक्रिय हुईं और आनन-फानन में दुकानें बंद करा दी गईं। इस पर एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बताई थी।

इस पर पुलिस की किरकिरी हो रही थी। बुधवार को दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाते नजर आए। साथ ही अतिक्रमणकारी जो सामान अपने स्थान पर रखकर चले गए थे, उसे भी पुलिसकर्मियों ने हटाया।