मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों में निजी कार वाले सबसे आगे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे 600 निजी कार वाले हैं, जिनके खिलाफ 100 से अधिक बार चालान काटे जा चुके हैं, यानी ये चालान का शतक लगा चुके हैं।

लेकिन इसके बावजूद उनकी आदत में सुधार नहीं हो रहा है। बार-बार नियम तोड़ने वाले इन चालकों ने यातायात पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। 100 से अधिक चालान वाले वाहनों की सूची में कुल 1,421 वाहन शामिल हैं। 600 निजी कार वालों के 100 से अधिक चालान यातायात पुलिस की ओर से तैयार आंकड़ों के मुताबिक, 100 से अधिक चालान वाले वाहनों में 600 निजी कारें हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर व्यावसायिक टैक्सी और कैब हैं। ऐसे 317 वाहन सूची में शामिल हैं।

आंकड़े बताते हैं कि नियमों का उल्लंघन केवल व्यावसायिक वाहन चालक ही नहीं कर रहे, बल्कि निजी कार वाले भी इसमें पीछे नहीं हैं। बल्कि उनकी संख्या सबसे अधिक है। इन निजी कार वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा चालान तेज रफ्तार से वाहन चलाने और रेड लाइट जंप करने के मामलों में हुए हैं। यानी बार-बार की गई लापरवाही न केवल उनकी जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही है।

पंजीकृत वाहन मालिकों को नोटिस जारी ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों की सूची कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आयुक्त को भेज दी है। विभाग ने संबंधित वाहनों के पंजीकृत मालिकों को नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं।