अवैध गतिविधि के आधार पर शेयर मूल्य में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध की आय के बराबर : दिल्ली HC

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अवैध गतिविधि के आधार पर शेयर मूल्य में वृद्धि, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट- 2002 के तहत अपराध की आय के बराबर है। प्रवर्तन निदेशालय की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपराध की आय से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया या गतिविधि शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने कहा कि इसलिए इसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी जनवरी 2023 के एकल न्यायाधीश के फैसले को रद करते हुए कीं, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) को रद कर दिया गया था।