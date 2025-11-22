पत्नी की क्रूरता साबित होने पर दिल्ली HC ने कहा- शादी खत्म होना जीत नहीं, रिश्ता टूटने की है कानूनी मान्यता

अदालत ने कहा कि एक बार जब पति या पत्नी दूसरे पक्ष के करीबी रिश्तेदारों पर गलत व्यवहार का आरोप लगाते हैं, तो शादी के रिश्ते को फिर से ठीक करने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। पीठ ने यह भी कहा कि शादी का खत्म होना एक की दूसरे पर जीत नहीं है, बल्कि यह कानूनी मान्यता है कि रिश्ता अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती।



उक्त टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें पत्नी की क्रूरता के आधार पर शादी खत्म करने की पति की अर्जी खारिज कर दी गई थी।



अदालत ने कहा कि दहेज मांगने और पति के पिता द्वारा छेड़छाड़ की कोशिश के पत्नी के आरोपों को उस समय कोई सपोर्ट नहीं मिला। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी के देर से लगाए गए आपराधिक आरोप, पति द्वारा लगातार दिए गए सुबूतों को कम नहीं कर सकते। व्यक्ति का मामला यह था कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की।