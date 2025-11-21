लोकपाल के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अंतरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नकद के बदले प्रश्न मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और स्पष्ट किया कि लोकपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे और सीबीआई ने मोइत्रा की याचिका का विरोध किया।

