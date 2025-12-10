पांच हजार का हवाई किराया 35-40 हजार तक कैसे बढ़ गया... HC के सवाल पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और दिल्ली और देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों पैसेंजर्स को हुई असहनीय परेशानी को लेकर कई सवाल उठाए। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा, "अगर इंडिगो एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं कर रही थी तो सरकार ने क्या कार्रवाई की?"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेंच ने पूछा, "ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या नियम हैं?" "और क्या केंद्र सरकार डिफॉल्ट करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस है?" हवाई किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर बेंच ने सवाल किया, "अगर कोई संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की इजाज़त कैसे मिली? पांच हजार का हवाई किराया 35,000 से 40,000 तक कैसे बढ़ गया? दूसरी एयरलाइंस ने ये बढ़े हुए रेट कैसे वसूलना शुरू कर दिया?"

कोर्ट ने ये कमेंट्स और सवाल एडवोकेट अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा की एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किए, जिसमें इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित पैसेंजर्स के लिए ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान बेंच ने बिना किसी रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन के पिटीशन फाइल करने पर नाखुशी जताई।

पूरी घटना को इमरजेंसी बताते हुए, कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा से पूछा कि सरकार ने हालात को बिगड़ने क्यों दिया और उसके बाद ही एक्शन लिया। सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया?

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के उठाए गए कदमों की तारीफ करता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनने दी गई, जिससे लाखों पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। ऐसी स्थिति से न सिर्फ पैसेंजर को परेशानी होती है, बल्कि देश की इकॉनमी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आजकल इकॉनमिक ग्रोथ के लिए पैसेंजर का तेजी से आना-जाना एक जरूरी फैक्टर है।

इसके बाद बेंच ने DGCA को अपनी जांच पूरी करने और एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, और सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट, 2024, केंद्र सरकार और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को उन एयरलाइनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसमें लाइसेंस या अप्रूवल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने, सस्पेंड करने या रद्द करने की शक्ति शामिल है।

बेंच ने निर्देश दिया कि यह पक्का करने के लिए सही कदम उठाए जाएं कि सभी एयरलाइनों के पास पर्याप्त पायलट संख्या हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ज़रूरी कदम जारी रखे जाएं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इंडिगो समेत सभी एयरलाइनें FTTL नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त पायलट संख्या की भर्ती पक्का करने के लिए कदम उठाएं।

गाइडलाइन का पालन न करने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई: केंद्र सरकार कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की ओर से ASG चेतन शर्मा ने बेंच को बताया कि कानूनी ढांचा पूरी तरह से लागू है और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और इंडिगो ने माफी मांग ली है।

उन्होंने कहा कि फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) स्कीम 2024 से पेंडिंग है और इसे बार-बार बढ़ाया गया है। ASG ने कहा कि इंडिगो संकट से पैदा हुए हालात की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो सख्त एक्शन ले रही है। ASG ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर एयरलाइंस पर पेनल्टी लगाने के नियम हैं। ASG ने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है और उसके पास उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, उसने सीनियर सिटिज़न्स और मेडिकल कंडीशन वाले पैसेंजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से और सख्ती से काम किया है। ASG ने कोर्ट को बताया कि इंडिगो को FDTL के संबंध में एक बार की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार 2024 से इस पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "इसलिए, लोगों के हित में, हमने यह फ़ैसला एक बार के उपाय के तौर पर लिया है और इंडिगो को छूट दी है। यह छूट सिर्फ फरवरी 2026 तक वैलिड रहेगी।" उन्होंने आगे कहा कि हर 15 दिन में इसका रिव्यू किया जाएगा और इसे वापस लिया जा सकता है।