गेस्ट हाउस में लगी आग बुझाने पहुंचे दमकलकर्मी, बगल के ही OYO होटल में मिला अय्याशी का अड्डा, 27 लड़के-लड़कियां पकड़े गए
पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर में एक गेस्ट हाउस में आग लगने के बाद, एसडीएम ने पास के एक अवैध OYO होटल पर छापा मारा। होटल से 27 नाबालिग लड़के-लड़कियां पकड़े गए और होटल को सील कर दिया गया। होटल में अवैध हुक्का बार भी चल रहा था और मैनेजर नशे में पाई गई। प्रशासन ने जिले में अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। बाबरपुर बस टर्मिनल पर एक गेस्ट हाउस में बुधवार शाम को आग लग गई। आग लगने पर चार कर्मचारी अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एसडीएम समेत कई विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। चारों कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। गेस्ट हाउस के पास ही चल रहे ओयो कंपनी के एक अवैध होटल को शाहदरा एसडीएम ने सील कर दिया। होटल के अंदर से 27 नाबालिग लड़कियां व लड़के मिले हैं। होटल में अवैध रूप से हुक्काबार चल रहा था। होटल की महिला मैनेजर शराब के नशे में धूत मिलीं।
एसडीएम शाहदरा तपन झा ने बताया कि बाबरपुर बस टर्मिनल पर मून नाम के गेस्ट हाउस में बुधवार शाम को आग लगने की सूचना मिली थी। जिला आपदा प्रबंधन को भी आग की सूचना मिली थी। वह खुद मौके पर पहुंचे। दमकल व पुलिस ने गेस्ट हाउस में फंसे चार लोगों को बचाया। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने एसडीएम को बताय कि इस गेस्ट हाउस के बराबर में एक अवैध होटल चल रहा है। जिसमें नाबालिग व युवा अनैतिक कार्य करते हैं।
एसडीएम ने तुरंत हरकत में आए और टीम को लेकर होटल पर छापेमारी की। होटल में 27 जोड़े मिले। होटल में हुक्के का धुआं ही धुंआ था। एसडीएम ने एक-एक कमरे में जाकर तलाशी ली और सभी को पकड़ा। उनके नाम व नंबर दर्ज करके सभी जोड़ों को छोड़ दिया।
एसडीएम का दावा है कि होटल की मैनेजर नशे की हालत में मिली। एसडीएम का कहना है कि अवैध होटल व गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जहां नियमों का उल्लंघन होते मिलेगा सील किया जाएगा।
विकास समिति के चेयरमैन अवैध होटल का मुद्दा उठाते रहे हैं शाहदरा जिला विकास समिति के चेयरमैन जितेंद्र महाजन पिछले कई वर्षों से जिले में अवैध गेस्ट हाउस और होटल का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है कि जिले में कितने अवैध होटल चल रहे हैं। लेकिन किसी भी विभाग के अधिकारी ने उन्हें रिपोर्ट नहीं दी। बाबरपुर में अवैध होटल पर कार्रवाई के बाद माना जा रहा है प्रशासन जिले में कार्रवाई करेगा।
सभी एसडीएम काे निर्देश दिए गए हैं कि वह जिले में चल रहे गेस्ट हाउस व होटल की जांच करें। जहां नियमों का उल्लंघन मिले कानूनी कार्रवाई करें। किसी को बख्शें नहीं, क्षेत्र का माहौल खराब नहीं होना चाहिए।
-एसएस परिहार, शाहदरा जिलाधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।