जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। बाबरपुर बस टर्मिनल पर एक गेस्ट हाउस में बुधवार शाम को आग लग गई। आग लगने पर चार कर्मचारी अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एसडीएम समेत कई विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। चारों कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। गेस्ट हाउस के पास ही चल रहे ओयो कंपनी के एक अवैध होटल को शाहदरा एसडीएम ने सील कर दिया। होटल के अंदर से 27 नाबालिग लड़कियां व लड़के मिले हैं। होटल में अवैध रूप से हुक्काबार चल रहा था। होटल की महिला मैनेजर शराब के नशे में धूत मिलीं।

एसडीएम शाहदरा तपन झा ने बताया कि बाबरपुर बस टर्मिनल पर मून नाम के गेस्ट हाउस में बुधवार शाम को आग लगने की सूचना मिली थी। जिला आपदा प्रबंधन को भी आग की सूचना मिली थी। वह खुद मौके पर पहुंचे। दमकल व पुलिस ने गेस्ट हाउस में फंसे चार लोगों को बचाया। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने एसडीएम को बताय कि इस गेस्ट हाउस के बराबर में एक अवैध होटल चल रहा है। जिसमें नाबालिग व युवा अनैतिक कार्य करते हैं।

एसडीएम ने तुरंत हरकत में आए और टीम को लेकर होटल पर छापेमारी की। होटल में 27 जोड़े मिले। होटल में हुक्के का धुआं ही धुंआ था। एसडीएम ने एक-एक कमरे में जाकर तलाशी ली और सभी को पकड़ा। उनके नाम व नंबर दर्ज करके सभी जोड़ों को छोड़ दिया।