क्या है डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0, जिसे दिल्ली सरकार जल्द करेगी लॉन्च; सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता

दर्पण-2.0 एक डिजिटल डैशबोर्ड है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सरकार की पहल पर विकसित किया है। यह एक डेटा एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल है, जो राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रियल-टाइम निगरानी और मूल्यांकन करता है। इससे अधिकारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति देखकर समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं। साथ ही, यह विभागों और जिलों की प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करके उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होती है।