क्या है डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0, जिसे दिल्ली सरकार जल्द करेगी लॉन्च; सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता
दिल्ली सरकार जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0 शुरू करने जा रही है, जो एक एडवांस्ड, यूनिफाइड परफार्मेंस-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। एनआइसी द्वारा विकसित यह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पारदर्शी और परफार्मेंस आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण- 2.0 शुरू करने जा रही है। यह एडवांस्ड, यूनिफाइड परफार्मेंस-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जिसे इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।
इसे एक रियल-टाइम, एनालिटिक्स-ड्रिवन प्लेटफार्म के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। यह अलग-अलग सरकारी विभागों को मुख्य योजनाओं और सेवाओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा, जिससे तेजी से परफार्मेंस के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी।
दिल्ली के सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म राजधानी दिल्ली में जवाबदेह, डेटा आधारित स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह प्लेटफॉर्म कई सिस्टम को एक सिंगल विडो, आसान इंटरफेस में इंटीग्रेट करके अलग-अलग डिपार्टमेंट में बिखरे हुए और असंगत डेटा की पुरानी चुनौती का समाधान करेगा।
