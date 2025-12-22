Language
    क्या है डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0, जिसे दिल्ली सरकार जल्द करेगी लॉन्च; सरकारी कामकाज में आएगी पारदर्शिता

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:48 PM (IST)

    दिल्ली सरकार जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण-2.0 शुरू करने जा रही है, जो एक एडवांस्ड, यूनिफाइड परफार्मेंस-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। एनआइसी द्वारा विकसित यह ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण- 2.0 शुरू करने जा रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पारदर्शी और परफार्मेंस आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण- 2.0 शुरू करने जा रही है। यह एडवांस्ड, यूनिफाइड परफार्मेंस-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है जिसे इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।

    इसे एक रियल-टाइम, एनालिटिक्स-ड्रिवन प्लेटफार्म के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। यह अलग-अलग सरकारी विभागों को मुख्य योजनाओं और सेवाओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा, जिससे तेजी से परफार्मेंस के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी।

    दिल्ली के सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म राजधानी दिल्ली में जवाबदेह, डेटा आधारित स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह प्लेटफॉर्म कई सिस्टम को एक सिंगल विडो, आसान इंटरफेस में इंटीग्रेट करके अलग-अलग डिपार्टमेंट में बिखरे हुए और असंगत डेटा की पुरानी चुनौती का समाधान करेगा।

    क्या है डिजिटल डैशबोर्ड दर्पण- 2.0

    दर्पण-2.0 एक डिजिटल डैशबोर्ड है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सरकार की पहल पर विकसित किया है। यह एक डेटा एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल है, जो राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रियल-टाइम निगरानी और मूल्यांकन करता है। इससे अधिकारी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति देखकर समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं। साथ ही, यह विभागों और जिलों की प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करके उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होती है।