लाइसेंस के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा! CM रेखा गुप्ता ने होटल-रेस्टोरेंट वालों को दिया बड़ा तोहफा 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी और राष्ट्रीय राजधानी में होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करेगी। थर्ड-पार्टी ऑडिट के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ऑडिट होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बिजनेस को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे।

उन्होंने यह घोषणा "विकसित दिल्ली, विकसित पर्यटन और आतिथ्य: एक साथ विकसित भारत की ओर" समिट के उद्घाटन के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, DDA और दिल्ली सरकार से सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा आवश्यक अन्य लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए बाद में कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट के बारे में निर्णय फायर डिपार्टमेंट के साथ एक समीक्षा बैठक में लिया गया था। फेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FHRAI) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया (HRANI) के मिलकर ऑर्गनाइज़ किए गए समिट में अपने भाषण में गुप्ता ने कहा कि मीटिंग से यह भी पता चला कि पिछली सरकारों ने लाइसेंस जारी करने जैसे ज़रूरी मामलों को पेंडिंग रखा था।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ऐसे पेंडिंग मामलों को प्रायोरिटी दे रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी वाले या स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वाले ठिकानों के खिलाफ सही एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। यह मीटिंग गोवा नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद हुई थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।