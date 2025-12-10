Language
    लाइसेंस के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा! CM रेखा गुप्ता ने होटल-रेस्टोरेंट वालों को दिया बड़ा तोहफा 

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। म ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी और राष्ट्रीय राजधानी में होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करेगी। थर्ड-पार्टी ऑडिट के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ऑडिट होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बिजनेस को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे।

    उन्होंने यह घोषणा "विकसित दिल्ली, विकसित पर्यटन और आतिथ्य: एक साथ विकसित भारत की ओर" समिट के उद्घाटन के अवसर पर की।

    उन्होंने कहा कि नगर निगम, DDA और दिल्ली सरकार से सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा आवश्यक अन्य लाइसेंस जारी करने की सुविधा के लिए बाद में कदम उठाए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर लाइसेंस के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट के बारे में निर्णय फायर डिपार्टमेंट के साथ एक समीक्षा बैठक में लिया गया था। फेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FHRAI) और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया (HRANI) के मिलकर ऑर्गनाइज़ किए गए समिट में अपने भाषण में गुप्ता ने कहा कि मीटिंग से यह भी पता चला कि पिछली सरकारों ने लाइसेंस जारी करने जैसे ज़रूरी मामलों को पेंडिंग रखा था।

    उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ऐसे पेंडिंग मामलों को प्रायोरिटी दे रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी वाले या स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वाले ठिकानों के खिलाफ सही एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। यह मीटिंग गोवा नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद हुई थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

    मुख्यमंत्री ने होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी प्रॉपर्टीज़ पर मिस्ट फॉगिंग सिस्टम लगाने की भी सलाह दी, क्योंकि इससे उन इलाकों में पॉल्यूशन और पानी की खपत कम करने में मदद मिलेगी जहां होटल और रेस्टोरेंट हैं।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों में मिस्ट फॉगिंग शुरू हो चुकी है, और पॉल्यूशन को काफी कम करने के लिए इस काम को दूसरे इलाकों में भी बढ़ाया जाएगा।

    गुप्ता ने होटल मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों को यह भी भरोसा दिलाया कि दिल्ली को इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस का हब बनाने के लिए और सुधार किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार दिल्ली की एक पॉज़िटिव इमेज बनाना चाहती है।