जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण के लिए हटाए गए 180 पेड़ों को वन विभाग की मंजूरी के बिना दूसरी जगह लगा दिया।

वन एवं वन्यजीव विभाग के पश्चिमी मंडल के उप वन संरक्षक ने न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष याचिका के जवाब में सरकार ने ये हलफनामा दाखिल किया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। बिना मंजूरी दूसरी जगह लगाए 180 पेड़ विभाग की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने सात अक्टूबर को अजमल खान पार्क स्थित परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। यह निर्माण दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चौथे चरण के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है।

निरीक्षण में दूसरी जगह लगाए गए 10-15 पेड़ों पर नई पत्तियां और उनके जीवित रहने के संकेत दिखे। रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी पेड़ों के जीवित रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन जारी है। 534 पेड़ों में से 524 का होना है प्रत्यारोपण परियोजना के लिए कुल 534 पेड़ों में से 524 को दूसरी जगह लगाया जाना है और 10 को काटा जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्क में परियोजना स्थल के पिछले हिस्से में 180 पेड़ पहले ही दूसरी जगह लगाए जा चुके थे। वन विभाग ने कहा कि काम शुरू होने से पहले उसने इस जगह को मंजूरी नहीं दी थी।

निर्माण से पेड़ों को नुकसान पहुंचने का आरोप याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अर्पित भार्गव का आरोप है कि करोल बाग के देश बंधु गुप्ता रोड पर उनके घर के पीछे डीडीए की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जिससे विकसित पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है।