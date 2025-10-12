सुप्रीम कोर्ट ने अगर पटाखों पर बैन हटाया तो दिल्ली सरकार करेगी नियमों का पालन, पर्यावरण मंत्री ने बताई खास योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पटाखों से प्रतिबंध हटाता है, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को तैयार है कि उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है, तो हम अदालत के आदेश के आलोक में आवश्यक कदम उठाने के लिए तुरंत एक बैठक करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का पालन हो।



अधिकारियों ने बताया कि दीवाली से एक हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उन्होंने एक हलफनामे में अदालत को प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया है।