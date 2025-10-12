Language
    सुप्रीम कोर्ट ने अगर पटाखों पर बैन हटाया तो दिल्ली सरकार करेगी नियमों का पालन, पर्यावरण मंत्री ने बताई खास योजना

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:19 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन हटाता है, तो वो कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बैन हटने पर तुरंत मीटिंग करके आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री रोकने और जागरूकता बढ़ाने की योजना बनाई है। उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बनाई खास योजना।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पटाखों से प्रतिबंध हटाता है, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को तैयार है कि उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है, तो हम अदालत के आदेश के आलोक में आवश्यक कदम उठाने के लिए तुरंत एक बैठक करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का पालन हो।

    अधिकारियों ने बताया कि दीवाली से एक हफ्ते पहले दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उन्होंने एक हलफनामे में अदालत को प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया है।

    दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गैर-अनुपालन वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली नगर निगम के कर्मियों के साथ प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

    उन्होंने कहा कि नागरिकों को समीर एप, ग्रीन दिल्ली एप और अन्य आधिकारिक माध्यमों जैसे आनलाइन के ज़रिए उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रवर्तन को मज़बूत किया जा सके।