Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्गम पहाड़ियों में तैनात सैनिकों के लिए दिल्ली सरकार की पहल, उपलब्ध कराए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाइपैप मशीनें

    By Nihal Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने दुर्गम पहाड़ियों में तैनात सैनिकों के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाइपैप मशीनें उपलब्ध कराई हैं। यह पहल सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सु ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सेवा और सैनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ऊंचे पहाड़ी इलाकों और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए 25 आक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 बाइपैप सपोर्ट (बाई-लेवल पाजिटिव एयरवे प्रेशर) मशीन उपलब्ध कराई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन क्षेत्रों में आक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है, जिससे सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आक्सीजन शाखा के सहयोग से यह सभी जीवन रक्षक उपकरण संबंधित मेडिकल रेजिमेंट के अनुरोध पर उपलब्ध कराए गए हैं।

    सरकार का यह कदम कठिन भौगोलिक और प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की सेवा कर रहे जवानों के स्वास्थ्य संरक्षण को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है।

    लगातार बना रहता है हाइपोक्सिया का खतरा

    दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तैनात सैनिकों को हाइपोक्सिया, यानी आक्सीजन की कमी से होने वाली समस्या, का सबसे अधिक खतरा रहता है। ऐसे में आक्सीजन कंसंट्रेटर और बाइपैप मशीनें आपातकालीन स्थिति में समय पर श्वसन सहायता देने में अहम भूमिका निभाती हैं।

    ये उपकरण केवल मेडिकल सपोर्ट और इमरजेंसी केयर के उद्देश्य से संबंधित सैन्य यूनिट को प्रदान किए गए हैं, जिनकी सुरक्षित रख-रखाव और प्रोटोकाल के अनुसार उपयोग की जिम्मेदारी भी उन्हीं यूनिटों की होगी।

    इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा.पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करने वाले जवानों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना हम सभी का साझा राष्ट्रीय दायित्व है। यह पहल न केवल चिकित्सकीय तैयारियों को मजबूत करेगी, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के मनोबल को भी नई मजबूती देगी।