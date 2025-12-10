Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्लाईओवर, MRI-CT स्कैन और इलेक्ट्रिक बस हब... दिल्ली को साफ-सुंदर बनाने का बड़ा प्लान, पढ़ें क्या-क्या बदलाव होगा?

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ पांच क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रदूषण ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली सरकार ने IOCL के साथ पांच क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ पांच खास एरिया में सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया। इनमें पल्यूशन कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर और सड़कों की ब्यूटीफिकेशन, हॉस्पिटल को खास इक्विपमेंट देना, दिल्ली के अलग-अलग एरिया में वॉटर ATM लगाना और दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सेक्रेटेरिएट में हुए इस इवेंट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मिनिस्टर परवेश वर्मा और डॉ. पंकज सिंह सिद्धू मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पल्यूशन कंट्रोल करने और दिल्ली को डेवलप करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बारे में पब्लिक पार्टिसिपेशन और बड़ी कंपनियों से आगे आने की अपील की।

    IOCL MoU के तहत इन पांच प्रोजेक्ट पर काम करेगी

    • पांच बड़े फ्लाईओवर और एक सड़क की ब्यूटीफिकेशन और मेंटेनेंस की जाएगी। इन जगहों में IIT, पंचशील, पंजाबी बाग, चिराग दिल्ली, मुकरबा चौक और अरबिंदो मार्ग का 500 मीटर का हिस्सा शामिल है।
    • लोक नायक हॉस्पिटल में MRI और CT स्कैन लगाए जाएंगे।
    • दिलशाद गार्डन में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक हाई-एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर लगाया जाएगा।
    • साफ पीने का पानी देने के लिए शहर में आठ जगहों पर वॉटर ATM लगाए जाएंगे, जिसमें 5-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा और यह हर घंटे 2,000 लीटर साफ RO पानी दे सकेगा।

    DTC डिपो और मॉडर्न एनर्जी हब (पंपिंग स्टेशन) का ब्यूटीफिकेशन

    तीन DTC डिपो पर मॉडर्न एनर्जी हब (पंपिंग स्टेशन) बनाए जाएंगे, जिनमें स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी कस्टमर-सेंट्रिक सुविधाएं होंगी। ये एनर्जी हब दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन में सुधार को और तेज़ करेंगे। इसके अलावा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी और ग्रीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 250 DTC इलेक्ट्रिक बसों की ब्रांडिंग की जाएगी।

    ये MoU राजधानी में तेज़ी से, असरदार और नागरिकों के लिए अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, और सरकार का मकसद इसकी इमेज को मज़बूत करना और लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को दूर करना है।

    रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री - दिल्ली

    IOCL के साथ इस एग्रीमेंट से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) द्वारा शहर के ज़रूरी फ्लाईओवर के ब्यूटीफिकेशन और सुधार के कामों को नई तेज़ी मिलेगी, वहीं जल बोर्ड के ज़रिए वॉटर ATM की उपलब्धता से दिल्लीवासियों को साफ़ पीने के पानी की सुविधा मिलेगी।
    प्रवेश वर्मा, मंत्री - जल और PWD

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी को साफ़, सुंदर और हाइजीनिक बनाने का कमिटमेंट मज़बूती से आगे बढ़ रहा है। आज का MoU इस दिशा में अहम है।
    -डॉ. पंकज सिंह, ट्रांसपोर्ट मंत्री