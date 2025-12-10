फ्लाईओवर, MRI-CT स्कैन और इलेक्ट्रिक बस हब... दिल्ली को साफ-सुंदर बनाने का बड़ा प्लान, पढ़ें क्या-क्या बदलाव होगा?

ये MoU राजधानी में तेज़ी से, असरदार और नागरिकों के लिए अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, और सरकार का मकसद इसकी इमेज को मज़बूत करना और लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को दूर करना है।

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री - दिल्ली

IOCL के साथ इस एग्रीमेंट से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) द्वारा शहर के ज़रूरी फ्लाईओवर के ब्यूटीफिकेशन और सुधार के कामों को नई तेज़ी मिलेगी, वहीं जल बोर्ड के ज़रिए वॉटर ATM की उपलब्धता से दिल्लीवासियों को साफ़ पीने के पानी की सुविधा मिलेगी।

प्रवेश वर्मा, मंत्री - जल और PWD

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी को साफ़, सुंदर और हाइजीनिक बनाने का कमिटमेंट मज़बूती से आगे बढ़ रहा है। आज का MoU इस दिशा में अहम है।

-डॉ. पंकज सिंह, ट्रांसपोर्ट मंत्री