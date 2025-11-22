ठंड से बचने के लिए CM रेखा गुप्ता बांटेंगी इलेक्ट्रिक हीटर, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की खास पहल

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का फैसला लिया है। सरकार इसके लिए एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल शुरू की है, जो सर्दियों के दौरान लकड़ी और कोयला जलाने से निपटने के लिए विभिन्न चौकीदारों में वितरित किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आरडब्ल्यूए को लकड़ी जलाने की किसी भी घटना की सूचना देने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है और इसके लिए सरकार ने यह सकारात्मक पहल शुरू की है। हम अलाव के लिए लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसे कम करने के लिए हमने पहल शुरू की है कि हम सीएसआर के माध्यम से 10,000 हीटर देंगे।

उन्होंने कहा, "हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो कोई भी कहीं भी हो, लकड़ी जलाकर प्रदूषण का कारण न बनें। हम आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) से आग्रह करना चाहते हैं कि वे सतर्क रहें ताकि कोयला न जले और हम अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर दें।"