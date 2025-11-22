ठंड से बचने के लिए CM रेखा गुप्ता बांटेंगी इलेक्ट्रिक हीटर, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की खास पहल
दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत, 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक हीटर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को वितरित किए जाएंगे, ताकि लोग लकड़ी और कोयला न जलाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरडब्ल्यूए से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) को 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का फैसला लिया है। सरकार इसके लिए एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल शुरू की है, जो सर्दियों के दौरान लकड़ी और कोयला जलाने से निपटने के लिए विभिन्न चौकीदारों में वितरित किए जाएंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आरडब्ल्यूए को लकड़ी जलाने की किसी भी घटना की सूचना देने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है और इसके लिए सरकार ने यह सकारात्मक पहल शुरू की है। हम अलाव के लिए लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसे कम करने के लिए हमने पहल शुरू की है कि हम सीएसआर के माध्यम से 10,000 हीटर देंगे।
उन्होंने कहा, "हम सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो कोई भी कहीं भी हो, लकड़ी जलाकर प्रदूषण का कारण न बनें। हम आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) से आग्रह करना चाहते हैं कि वे सतर्क रहें ताकि कोयला न जले और हम अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर दें।"
उन्होंने कहा, "हम इसे पूरी दिल्ली को देंगे, क्योंकि जब तक लोग इस योजना में भाग नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में हर कोई इस पहल का समर्थन करे। सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है और हम सभी ईडब्ल्यूए के साथ जुड़ेंगे।" दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लकड़ी या कोयले को जलाने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और चूल्हे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया।
