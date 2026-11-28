दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई, जनहित में बंद की गईं शराब की 23 दुकानें; 52 और पर लगेगा ताला
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था और नियमों के उल्लंघन के कारण राजधानी की 23 शराब की दुकानें बंद कर दी हैं। प्रशासन ने 52 अन्य दुकानों को भी जल्द बंद करने की योजना बनाई है।
HighLights
दिल्ली सरकार ने 23 शराब की दुकानें बंद कीं।
सार्वजनिक उपद्रव और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई।
52 अन्य दुकानों को भी जल्द बंद करने की योजना।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सुविधा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित शराब की 23 खुदरा दुकानों (रिटेल वेंड्स) को बंद कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाली और जनजीवन को प्रभावित करने वाली 52 अन्य दुकानों को भी जल्द बंद करने की योजना तैयार की है।
कार्रवाई के मुख्य कारण
आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) द्वारा यह कदम मुख्य रूप से तीन कारणों से उठाया गया है। वे कारण हैं...
सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस)
कई दुकानों के बाहर असामाजिक तत्वों के जमावड़े और अव्यवस्था को लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
स्कूलों और धार्मिक स्थलों से नजदीकी
'दिल्ली आबकारी नियम, 2010' के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। इन नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों पर गाज गिरी है।
एक ही जगह कई दुकानों की भीड़
एक ही इलाके या बाजार में आसपास कई दुकानें होने के कारण ट्रैफिक जाम और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राजधानी में शराब की दुकानों के संचालन की समीक्षा की जा रही है। चिह्नित की गई 52 अन्य दुकानों पर भी जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।