डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सुविधा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित शराब की 23 खुदरा दुकानों (रिटेल वेंड्स) को बंद कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाली और जनजीवन को प्रभावित करने वाली 52 अन्य दुकानों को भी जल्द बंद करने की योजना तैयार की है।

कार्रवाई के मुख्य कारण आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) द्वारा यह कदम मुख्य रूप से तीन कारणों से उठाया गया है। वे कारण हैं... सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस) कई दुकानों के बाहर असामाजिक तत्वों के जमावड़े और अव्यवस्था को लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्कूलों और धार्मिक स्थलों से नजदीकी 'दिल्ली आबकारी नियम, 2010' के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। इन नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों पर गाज गिरी है।