राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार दिल्ली प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की घोषणा की गई है। कोर ग्रुप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित 12 सदस्य हैं।

इनके साथ ही प्रदेश प्रभारी और दोनों सह प्रभारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कोर ग्रुप में स्थान दिया गया है।

संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए दिल्ली भाजपा ने कोर ग्रुप की घोषणा की है। इसमें तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, दो सांसदों और दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को शामिल किया गया है।

कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

नगर निगम चुनाव सहित अन्य मामलों में रणनीति बनाने में इस कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के साथ ही सांसदों को शामिल करने से संगठन का राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर संगठनात्मक गतिविधियों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी।