दिल्ली की महिला उद्यमियों को दीवाली का तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की बिना गारंटी ऋण योजना की घोषणा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक की ऋण योजना शुरू कर रही है।



यह घोषणा मुख्यमंत्री ने आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ''पहल इंडिया फाउंडेशन'' की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर ''भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना'' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। सीएम ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक देश की आधी आबादी घरों तक सीमित रहेगी, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली सरकारें भारत की विशाल आबादी को एक बोझ के रूप में देखती थीं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाकर इसे एक मूल्यवान संपत्ति में बदला जा सकता है।



उन्होंने वर्तमान युग को महिला सशक्तकरण के लिए 'स्वर्ण युग' बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस नई योजना का उद्देश्य उद्यमियों को उनके विचारों और कड़ी मेहनत को सरकारी सहायता के माध्यम से सफलता में बदलने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करना है।