Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली की महिला उद्यमियों को दीवाली का तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की बिना गारंटी ऋण योजना की घोषणा

    By Shashi Thakur Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये तक की ऋण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना बिना किसी गारंटी के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सरकार महिला उद्यमियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी ऋण योजना की घोषाणा। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपये तक की ऋण योजना शुरू कर रही है।

    यह घोषणा मुख्यमंत्री ने आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ''पहल इंडिया फाउंडेशन'' की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर ''भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना'' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। सीएम ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक देश की आधी आबादी घरों तक सीमित रहेगी, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली सरकारें भारत की विशाल आबादी को एक बोझ के रूप में देखती थीं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाकर इसे एक मूल्यवान संपत्ति में बदला जा सकता है।

    उन्होंने वर्तमान युग को महिला सशक्तकरण के लिए 'स्वर्ण युग' बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस नई योजना का उद्देश्य उद्यमियों को उनके विचारों और कड़ी मेहनत को सरकारी सहायता के माध्यम से सफलता में बदलने के लिए एक ठोस मंच प्रदान करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के 3000 बस मार्शल को सता रही दीवाली काली होने की चिंता, सीएम रेखा गुप्ता से लगाई गुहार