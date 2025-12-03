Language
    ITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया 35-मंजिला मुख्यालय, 2 टावरों को स्काईवाक से जोड़ने की योजना

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ITO में 35 मंजिला नया मुख्यालय बनाने जा रही है। इस मुख्यालय में दो टावर होंगे, जिन्हें स्काईवाक से जोड़ा जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ...और पढ़ें

    ITO स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आइटीओ पर ही नया बहुमंजिला मुख्यालय बनाएगी। अन्य स्थानों की जगह सरकार यहां मुख्यालय बनाना ज्यादा आसान मान रही है। इस परियोजना को लेकर जल्द ही सलाहकार कंपनी का चयन किया जाएगा। नया मुख्यालय 35 मंजिला होने की उम्मीद है।

    लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को इस परियोजना को लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के साथ बैठक की और समन्वित एवं प्रभावी तरीके से आवश्यक कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस परियोजना पर दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है।

    प्लेयर्स बिल्डिंग में चल रहा है मुख्यालय

    अभी दिल्ली सरकार का मुख्यालय प्लेयर्स बिल्डिंग में चल रहा है, उसे इस ट्विन टावर में शिफ्ट किया जाएगा। एक टावर विकास भवन व आयकर भवन के प्लाट पर और एक टावर लोक निर्माण मुख्यालय (एमएसओ) व जीएसटी बिल्डिंग को मिलाकर बनेगा। दोनों टावर को स्काईवाक से जोड़ा जाएगा। यह दिल्ली में अभी तक के सबसे ऊंचे टावर होंगे।

    शुरुआती अनुमानों के अनुसार दोनों टावर के लिए कुल 30 लाख वर्ग फुट जगह चाहिए होगी। आइटीओ स्थित आयकर विभाग का आयकर भवन एक पुरानी इमारत है। विभाग ने अपने कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए 4.5 एकड़ भूमि देने के लिए नई इमारतों में 10 लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र मांगा है।

    अधिकारियों ने बताया कि अगर योजना सही दिशा में आगे बढ़ती है और आइटी विभाग की 4.5 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाती है, तो आइटीओ पर कुल दो टावर बन सकेंगे। दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी भवन और विकास भवन के रूप में 13 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सलाहकार कंपनी को मास्टर प्लान के अनुसार फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के अधिकतम उपयोग की योजना बनानी होगी।