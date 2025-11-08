दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही ये बड़ा फायदा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने डीयूएसआईबी (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) को राजधानी की सभी झुग्गी-झोपड़ियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने परिवार अभी भी पारंपरिक चूल्हे या अंगीठी का उपयोग करते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार इस समस्या को कम करने और प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।