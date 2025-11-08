दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार देने जा रही ये बड़ा फायदा
दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने डीयूएसआईबी को झुग्गी-झोपड़ियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करने वाले परिवारों की पहचान की जा सके। इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने डीयूएसआईबी (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) को राजधानी की सभी झुग्गी-झोपड़ियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने परिवार अभी भी पारंपरिक चूल्हे या अंगीठी का उपयोग करते हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार इस समस्या को कम करने और प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।
इस डीयूएसआईबी सर्वेक्षण के आधार पर, दिल्ली सरकार ऐसे परिवारों की सूची तैयार करेगी और उन्हें लकड़ी, कोयले या अन्य पारंपरिक ईंधन के उपयोग से मुक्त करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता देगी। प्रदूषण की रोकथाम केवल औद्योगिक या परिवहन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है; घरेलू स्तर पर भी कदम उठाने आवश्यक हैं।
