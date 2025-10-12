दिल्ली सरकार लाएगी नई एनीमेशन नीति, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार; रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और कॉमिक्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य शहर की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है।

दिसंबर तक नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने की योजना है। इस नीति के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके बाद नीति को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के नजरिये से प्रेरित होकर शहर को एवीसीजी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, कामिक्स और गेमिंग) क्षेत्र में वैश्विक कंटेंट केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है। उनके अनुसार प्रस्तावित नीति कौशल विकास और उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच सहयोग पर केंद्रित होगी।