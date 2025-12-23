Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, 12 PUC केंद्र तत्काल सस्पेंड; ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाते हुए 12 PUCC केंद्रों को सस्पेंड कर दिया है। इन केंद्रों पर फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने और मानकों ...और पढ़ें

    Hero Image

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 12 पीयूसी सेंटरों को सस्पेंड कर दिया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सरकार ने फैसला लिया है कि GRAP-4 प्रतिबंध हटने के बाद भी 'नो PUC - नो फ्यूल' अभियान पूरी तरह जारी रहेगा। इस नियम के तहत बिना वैध प्रदूषण अंडर कंट्रोल (PUCC) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में चलने वाली हर गाड़ी के पास वैध PUCC प्रमाणपत्र हो, क्योंकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि परिवहन विभाग को शिकायतें मिली थीं कि कई PUCC केंद्र निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे और फर्जी या गलत प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग ने संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कराया। निरीक्षण में मानकों की लापरवाही बरतने वाले 12 PUCC केंद्रों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि इन 12 सस्पेंड केंद्रों को अब ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे वे भविष्य में दिल्ली में PUCC जारी करने का कार्य नहीं कर सकेंगे। परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और बाकी सभी PUCC केंद्रों की भी गहन जांच की जाएगी।

    सिरसा ने कहा कि जो भी केंद्र नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि PUCC मानकों में लापरवाही को अब सामान्य उल्लंघन नहीं, बल्कि अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के प्रयासों में कोई कोताही न बरती जाए।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में चलेंगी सिर्फ DTC की बसें, नो PUC-नो फ्यूल... दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले