प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, DPCC के नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना; 2000 टीमें कर रही निरीक्षण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रोड कटिंग और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपायों के सख्त पालन का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम 2.5 को कम करने के लिए धूल को उसी जगह नियंत्रित करना सबसे जरूरी कदम है।

उन्होंने चेतावनी दी कि डीपीसीसी के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर पांच लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी। लगभग 2000 टीमें रोजाना फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों और ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से रोड कटिंग स्थलों पर धूल बैरियर लगाने, मिट्टी को ढककर व गीला रखकर काम करने, मलबे को निर्धारित स्थान पर रखने और सभी वाहनों को ढककर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले सीएंडडी प्रोजेक्टों को बंद किया जा रहा है और अब तक 50 से अधिक साइटों पर कार्रवाई हो चुकी है।



मंत्री ने नागरिकों से भी अपील की कि खुले में कचरा या बायोमास न जलाएं और शहर में साफ हवा बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मजदूरों द्वारा बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए 305 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 5000 से अधिक लोगों को भोजन दिया जा रहा है।