    सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब शपथ पत्र तैयार करने में जुटी दिल्ली सरकार, MCD ने पहले ही किया जमा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार शपथ पत्र तैयार करने में जुट गई है। एमसीडी ने पहले ही अपना शपथ पत्र जमा कर दिया है। अदालत की आलोचना के बाद सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि समय पर अपना पक्ष रख सके।

    आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र जमा कर दिया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली नगर निगम ने तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र जमा कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसे लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक होगी।

    दिल्ली नगर निगम ने 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। इसमें अप्रैल से सितंबर के बीच में 54 हजार कुत्तों के बंध्याकरण की जानकारी दी गई है। साथ ही उसने यह भी बताया है कि द्वारका के सेक्टर 29 में खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की तैयारी है। निगम का इंजीनियरिंग विभाग इसकी परियोजना तैयार कर रही है। जल्द ही इसका टेंडर निकालकर इसमें काम शुरू किया जागा।

    वहीं, दिल्ली सरकार के पशु चिकित्सा अस्पताल दयनीय स्थिति में हैं। सरकार ने आवारा कुत्तों की गणना भी नहीं कराई है। इन कुत्तों में माइक्रो चिप लगाने की बात तो की गई लेकिन अभी तक इसके लिए नगर निगम को कोई धनराशि नहीं उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एंटी रेबीज टीकाकरण की भी भारी कमी है।