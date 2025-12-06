दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ उठाया कड़ा कदम, व्यापक स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शनिवार को व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बड़े स्तर पर सफाई करना, मलबा हटाना और धूल प्रदूषण को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित खैबर पास चौक पर इस अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्वच्छता और धूल नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिन में सलदुलाजब वार्ड और इग्नू रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण संबंधी उल्लंघनों की निगरानी तेज कर दी है। सिरसा ने बताया, "यह विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत हमारे विधायक और उपायुक्त भी सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, कचरा, मलबा, कूड़ेदान साफ करने और निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए हफ्ते में तीन दिन निरीक्षण किया जा रहा है।"