    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ उठाया कड़ा कदम, व्यापक स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खैबर पास चौक पर इस अभियान में हिस्सा लिया। पर्याव ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने शनिवार को व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शनिवार को व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बड़े स्तर पर सफाई करना, मलबा हटाना और धूल प्रदूषण को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित खैबर पास चौक पर इस अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्वच्छता और धूल नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की।

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिन में सलदुलाजब वार्ड और इग्नू रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण संबंधी उल्लंघनों की निगरानी तेज कर दी है।

    सिरसा ने बताया, "यह विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत हमारे विधायक और उपायुक्त भी सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, कचरा, मलबा, कूड़ेदान साफ करने और निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए हफ्ते में तीन दिन निरीक्षण किया जा रहा है।"

    उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पुराने कचरे और जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है तथा पिछले 7-8 महीनों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वर्तमान रणनीति तैयार की जा रही है।

    उन्होंने कहा, "अगले हफ्ते से उद्योगों और निर्माण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अच्छे परिणाम दिखेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्रदूषण में कमी आएगी।"