Delhi News: मां ने बेटी के लिए रखा था अहोई व्रत, सिरफिरे ने एकतरफा प्यार में कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में सोमवार सुबह एक सिरफिरे युवक ने एकतरफा प्यार में दिनदहाड़े चाकू से गोदकर एक युवती की बीच गली में हत्या कर दी। युवती की मां ने अहोई अष्टमी पर उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा हुआ था। हत्या करके खून से सने हाथों को लेकर युवक ने युवती के घर जाकर उसकी मां से कहा तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, जाओ शव उठा लो।

युवती के घर पास लगे हैंडपंप पर हाथ-मुंह धोकर नंद नगरी थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक की पहचान रिया (20) के रूप में हुई है। आरोपित की पहचान दुर्गापुरी निवासी आकाश (23) के रूप में हुई है। नंद नगरी थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

रिया अपने परिवार के साथ नंद नगरी में रहती थीं। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिलहाल वह घर पर ही थीं। युवक के पिता मुन्ना दिल्ली नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं। वह सोमवार सुबह से ड्यूटी पर गए हुए थे। युवती की मां पिंकी ने बच्चों की लंबी आयु के लिए सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा हुआ था।

परिवार ने बताया कि करीब दस बजे पिंकी ने अपनी बेटी से कहा कि उनका व्रत है वह कुछ खा नहीं सकती। वह अपने लिए दुकान से जाकर समोसे ले आएं। वह पास की दुकान से अकेले समोसे लेेने के लिए चली गई। आरोप है कि रास्ते में उसे आकाश नाम के युवक ने घेर लिया और जबरन उसे कश्यप कालोनी में निगम स्कूल के पास सुनसान गली में ले गया। यहां दोनों के बीच बहस हुई।

इसके बाद युवक ने युवती के पेट, कमर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार कर दिए। आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था। लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे पता चला था कि युवती ने किसी दूसरे युवक को अपना दोस्त बना लिया, इससे नाराज होकर उसने वारदात की।

खून से सने थे हाथ, चिल्लाता रहा मार दिया युवती के घर से चार सौ मीटर की दूरी पर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। निगम के स्कूल के बाहर बीच गली में सुनसान जगह युवक ने उसपर ताबड़तोड़ वार किए। स्कूल बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। चाकू लगने पर युवती जान बचाने के लिए चिल्लाई। आसपास के घरों में रहने वाली कुछ महिलाएं बाहर भी आई। युवक के हाथ में चाकू देखकर सब पीछे हट गईं।

एक प्रत्यक्षदर्शी युवक ने बताया कि युवक ने इस कद्र वहशीपन दिखाया कि युवती खून से लथपथ होकर गली में गिर गई। इसके बाद भी उसपर कई वार किए। युवती को बचाने के लिए जो महिलाएं आगे बढ़ी, उन्हें चाकू दिखा दिया। आरोपित खून से सने हाथों से युवती के घर पहुंचा। पहले उसके घर वालों को हत्या का बताया और उसके गली के लोगों को चिल्ला-चिल्लाकर हत्या का बताया।

हत्या से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर चाकू के साथ तस्वीर की थी अपलोड आरोपित युवक ने बैड बाय नाम से एक इंस्टाग्राम आइडी बनाई हुई थी। हत्या से कुछ घंटे पहले ही उसने चाकू के साथ एक फोटो अपलोड की थी। एक गाना भी लगाया था हमारी खामोशी की भी वजह है, हमारा जवाब आपको तकलीफ देगा।