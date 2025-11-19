दिल्ली को मिलीं 40 नई ई-बसें, 16 विधानसभा क्षेत्र के यात्रियों को होगा फायदा; मिलेंगी कई खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आजादपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल के साथ-साथ 40 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को इश्तिहार वाली सरकार बताते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा, पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान दिल्ली की परिवहन व्यवस्था उपेक्षित रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने केवल आठ महीनों में 1,400 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारकर एक नया रिकार्ड स्थापित किया है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को विश्वस्तरीय बनाने और साथ ही प्रदूषण कम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने आजादपुर स्थित नवनिर्मित डीटीसी के सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल के लोकार्पण के बाद राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक बस टर्मिनल, इलेक्ट्रिक बसें और बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के नागरिकों को आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण-रहित परिवहन उपलब्ध कराएंगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार डीटीसी को फिर से एक मजबूत, लाभकारी और पूर्णतः सक्षम संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज दिल्ली में दिखाई देने वाला हर परिवर्तन जनता के एक-एक वोट की ताकत का परिणाम है। जनता ने बदलाव को चुना और सरकार ने उसे विकास और सेवा में परिवर्तित करके दिखाया है।

परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बस टर्मिनल से 21 प्रमुख मार्गों पर कुल 116 बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें अधिकतर इलेक्ट्रिक बसें होंगी। आज़ादपुर बस टर्मिनल का पुनर्विकास दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दिल्ली में यात्री सुविधाओं, सुरक्षित यात्रा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन के क्षेत्र में तेज़ी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग रूट-डिमांड के आधार पर लगातार बसों की संख्या बढ़ा रहा है और यह प्रक्रिया आगे भी तेज़ी से जारी रहेगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार भाटिया, परिवहन विभाग, डीटीसी के अन्य विभागों के गणमान्य जन उपस्थित थे।