दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू, CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। राजधानी में अब EV बसों की संख्या 3,500 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए इंटर-स्टेट बस सेवा भी शुरू की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगी। यह कार्यक्रम कश्मीरी गेट इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) में आयोजित किया गया था। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत करने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और प्रमुख मार्गों पर भीड़ और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि धौला कुआं-धारूहेड़ा रूट पर ई-बस सेवा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करेगी और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन को मज़बूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजधानी में नंद नगरी, तेहखंड और बुराड़ी में वाहनों के PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) चेक के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ हज़ारों वाहन अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए जल्द ही पिंक कार्ड सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें बार-बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे किसी भी बस में आसानी से यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण और पूरे नेटवर्क को और मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है।

धौला कुआं-धारूहेड़ा नई इलेक्ट्रिक बस सेवा यह रूट गुरुग्राम-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों, छात्रों और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। इस रूट में धौला कुआं, राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की दौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगाँव, व्यासपुर YNR, सिधरावली और धारूहेड़ा जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।