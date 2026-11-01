दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक बनेगा आधुनिक कॉरिडोर, 3.3 किलोमीटर सड़क का होगा कायाकल्प

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक नेताजी सुभाष मार्ग को आधुनिक और आकर्षक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की ओर से तैयार की जा रही इस परियोजना के तहत दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक करीब 3.3 किलोमीटर सड़क का कायाकल्प किया जाएगा।इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ पैदल यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है।

क्या है परियोजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित करना है। विकास के साथ राजधानी की विरासत और सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

तीन हिस्सों में बांटा गया क्षेत्र परियोजना के तहत सड़क को उसकी चौड़ाई के अनुसार तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा कश्मीरी गेट से जीपीओ चौक तक, दूसरा जीपीओ से ब्रिज मोहन चौक और तीसरा ब्रिज मोहन चौक से दिल्ली गेट तक होगा।

इन हिस्सों में फुटपाथ, बस लेन, वाहन लेन, साइकिल ट्रैक, पार्किंग और पैदल यात्रियों के लिए प्लाजा विकसित किए जाएंगे। सड़क के दोनों ओर आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे और बस स्टॉप को भी बेहतर किया जाएगा। 12 प्रमुख स्थानों के एकीकरण का प्रस्ताव साथ ही अग्रसेन पार्क, लोथियान कब्रिस्तान, पुराना रेलवे स्टेशन चौक, लाल किला ग्रीन पॉकेट, लाल किले का दशहरा मेला स्थल, चांदनी चौक-लालकिला चौक, सुनहरी मस्जिद बाग, सुभाष पार्क, ब्रिज मोहन चौक, दिल्ली गेट चौक, एकता स्थल और हिंदी पार्क सहित 12 प्रमुख स्थानों और हरित क्षेत्रों के एकीकरण का प्रस्ताव है।